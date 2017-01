Diego Martínez preveu un partit «molt bonic» entre Girona i Sevilla Atlètic

Si fa una volta el Sevilla Atlètic era un total desconegut per a la majoria, ara el filial andalús ha demostrat sobradament que de qualitat i potencial no li'n falta, i que pot fer la guitza a qualsevol equip. Ja li va buscar les pessigolles al Girona el passat mes d'agost i ara vol fer tres quarts del mateix aquest diumenge a Montilivi. El seu entrenador, Diego Martínez, preveu un «partit molt bonic» per aquest cap de setmana i llança un missatge ben clar: «Hi jugarem de tu a tu». El tècnic reconeix també que «aquesta mena de partits ens motiven moltíssim i ens fan sentir uns privilegiats. Fa ben poc vivíem a uns mons molt diferents als de la majoria d'equips, tot i que ara la situació ha canviat. Tenim 90 minuts per davant a Montilivi i els pensem plantar cara, jugant-los de tu a tu», valora.

Diego Martínez tindrà la baixa d'un dels seus millors futbolistes, Borja Lasso (en té per 8 setmanes), una absència que «no serà gens fàcil de suplir» perquè es tracta d'un «perfil molt especial». Tampoc seran al camp de Montilivi els porters Juan Soriano i Fabrice Ondoa, ni tampoc Antonio Cotán i Carlos Fernández.