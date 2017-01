Iniesta pateix una lesió muscular i serà baixa demà al camp de l'Eibar

El capità del FC Barcelona, Andrés Iniesta, serà baixa segura per al partit dels blaugranes de demà a Eibar (20.45), a causa d'una «petita lesió» al soli de la cama esquerra, que va patir dijous a Sant Sebastià contra la Reial Societat. En un comunicat mèdic, el Barça no precisa el temps de baixa, per la qual cosa el capità blaugrana no està descartat oficialment per a la tornada dels quarts de final de la Copa del Rei, en què l'equip barcelonista rebrà dijous la Reial Societat al Camp Nou.

Iniesta va notar unes molèsties musculars que el van portar a ser substituït al descans pel portuguès André Gomes durant el partit contra els txuri-urdin de dijous. Ahir, després de fer-se-li proves mèdiques, el Barcelona va confirmar l'abast de la «petita lesió», segons el comunicat, en què afegeix: «És baixa per al partit de diumenge i la seva evolució marcarà la disponibilitat per als pròxims partits». Sense Iniesta, Luis Enrique haurà de tornar a recórrer al fons d'armari que té al mig del camp. Amb Busquets indiscutible, André Gomes, Rakitic, Rafinha, Denis Suárez i fins i tot Arda Turan es disputaran els dos llocs als interiors per al partit de demà a Ipurua. Luis Enrique podria fermés rotacions i donar descans a Gerard Piqué. Això faria que Mascherano tornés a l'eix al costat d'Umtiti.

D'altra banda, el Barça va veure ahir a la tarda com el Comtiè de Competició tombava les al·legacions presentades per tal que li fos retirada la targeta groga que va veure Neymar a Anoeta. Competició no les va estimar en considerar que va simular penal. Arran d'aquesta decisió, el club té previst presentar recurs al Comitè d'Apel·lació.