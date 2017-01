El Llagostera fitxa Fuster (Ponfe) però perdrà Chica, que marxarà a Portugal

Molt moguda va ser la jornada d'ahir a les oficines del Llagostera. A deu dies pel tancament del mercat d'hivern, el club continua retocant la seva plantilla per confirmar la reacció i començar a escalar posicions a la classificació Al més aviat possible. Així, ahir es va confirmar l'arribada del lateral esquerre Raúl Fuster, que arriba lliure després de desvincular-se del Ponferradina. El jugador il·licità, de 31 anys, ja s'entrenarà dilluns amb a les ordres d'Oriol Alsina. Fuster podria no ser el darrer fitxatge d'hivern del club blaugrana, que manté oberta la porta d'entrada a qualsevol jugador que pugui ajudar l'equip a fer un salt de qualitat. Paral·lelament i de manera sorprenent, és a punt de concretar-se la sortida d'un dels dos reforços d'hivern que havia fet el Llagostera, Javi Chica. El defensa barceloní és a Portugal tancant la seva incorporació a l'Estoril, de Primera Divisió. D'arribar a bon port aquesta operació, el Llagostera cobraria un petit traspàs per un jugador que haurà disputat tot just dos partits de blaugrana, degut a una clàusula estipulada al contracte.

L'arribada de Raúl Fuster afegirà competència a la línia defensiva. «Es tracta d'un jugador de molt de nivell i experiència en play-offs d'ascens. També ha jugat més de 100 partits a Segona A. Pot actuar si cal de central o bé d'interior» explica l'entrenador Oriol Alsina. Amb Fuster i sense Chica, Albarrán quedarà com a únic lateral dret pur, juntament amb el tot terreny Jordi Masó.



Setti, al Figueres

Tampoc seguirà al Llagostera Sebas Setti. El migcentre argentí, de 32 anys, s'havia quedat sense fitxa federativa arran de l'arribada de Gavilán (Eldenc). Ahir club i jugador van acordar la rescissió del seu contracte i l'argentí va comprometre's amb el Figueres. Setti ha jugat tot just 200 minuts repartits en 4 partits entre Lliga i Copa.