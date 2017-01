Un Marroc sense Bounou derrota Togo amb solvència (3-1)

El Marroc es jugarà el pas a quarts de final en l'últim partit del grup C davant de la vigent campiona, Costa d'Ivori, després de derrotar amb solvència una incansable Togo (3-1) en el segon partit del dia en el grup C, en el qual tot es decidirà en l'última jornada. El porter del Girona Yassine Bounou no va jugar, ja que el titular va ser El Kajoui.