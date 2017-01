Mima Coulibaly ja té la fitxa a punt i podria debutar demà mateix amb l'Spar Citylift Girona

Mima Coulibaly ja torna a ser una més. Ahir al matí, el flamant fitxatge de l'Spar Citylift Girona va fer el primer entrenament a les ordres del tècnic Èric Surís i demà podria debutar en el partit a Fontajau contra el Cáceres (18.00 hores). El retorn de Coulibaly era una prioritat per a la direcció esportiva per tal de reforçar i afegir competència a Silva, Alminaite i Spanou al joc interior de l'equip. Després de desencallar la seva sortida del Samsun turc, que al·legava que la jugadora de Mali encara tenia contracte amb ells, l'Uni va rebre el trànsfer dimecres i només faltava que la Federació Espanyola validés la fitxa perquè pogués debutar. Aquest darrer tràmit va fer-se ahir i, per tant, Coulibaly ja podrà jugar si Surís ho considera oportú alguns minuts contra el conjunt extremeny.