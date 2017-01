El tècnic recorda que fitxar «no és cap necessitat ni obligació, sinó una opció»

Van passant els dies de gener i el Girona segueix sense moure fitxa pel que fa a l'hora d'anunciar una nova incorporació que se sumin a les altes de Pablo Maffeo i Angeliño Tasende, les úniques cares noves en aquest mercat d'hivern. Moviment als despatxos, converses entre clubs i molts rumors, però de moment no hi ha cap cara nova. Res que impacienti a un Pablo Machín que es manté fidel al seu discurs. Si ja ho anunciava la setmana passada, ahir va reafirmar la seva idea, recordant que reforçar la plantilla sempre serà benvingut si això serveix per «millorar» el que ja hi ha, sobretot ara que comença «una altra competició». Tot i això, afirmava també que no hi ha cap pressa ni tampoc pressió per portar algun nou futbolista a la plantilla aquests propers dies. «Fitxar no és cap necessitat ni tampoc una obligació, sinó una opció que s'ha de valorar i que si s'acaba donant, perfecte. Perquè si no, aquests futbolistes són els mateixos que ens han dut fins aquí», deia, referint-se a la boníssima primera volta que ha signat el Girona tot i haver hagut d'estar-se un grapat de jornades amb uns quants jugadors lesionats.

Tot a l'espera de veure què és el que passa amb el carril esquerre, el gran objectiu pel que queda de mes és intentar portar un o dos davanters que afegeixen encara més competència en atac. Tot i això, Samuele Longo ha tancat la primera volta amb uns acceptables 7 gols, Fran Sandaza ha començat l'any amb molta força i Cristian Herrera, tot i jugar menys, va tancar el 2016 veient porteria en dues ocasions. Machín és del parer que algun davanter més que serveixi per «millorar» i per afegir encara més «competitivitat» en aquella zona sempre serà «benvingut», tot i que és del parer de no perdre el cap ni de fer cap bestiesa. «Estic molt content amb la plantilla que tinc i no em queixo, perquè sempre hem sortit onze a jugar i hem demostrat saber competir. Si hi ha l'opció de reforçar-nos, perfecte. El que no vull és que es porti a algú per portar. Tothom, inclosos jo i els propis jugadors, pensem que si ha de venir algú per fer-nos ser un equip millor, perfecte. I que si no s'acaba trobant aquest perfil de futbolista, podem estar tranquils perquè seguirem competint com fins ara. Ho hem passat malament durant moltes jornades, amb només un atacant. Ens hem reinventat i hem seguit guanyant. A més, som l'equip que més gols fa i també el que més xuta. Tenim arguments per seguir així. Ara bé. Comença una altra lliga i tothom es reforçarà. L'obligació del club és la d'intentar millorar per ser tan o més competitius. Veurem què és el que passa», va ser la seva anàlisi.