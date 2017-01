El Chapecoense es retroba amb el món del futbol

El nou Chapecoense ha empatat aquest diumenge a la matinada 2-2 a casa davant el campió brasiler Palmeiras, en el primer partit que ha disputat des del tràgic accident aeri que va patir a Colòmbia el passat 28 de novembre i que marca el "renaixement" del club.

En una trobada amistosa, el Chapecoense ha entrat en acció amb una plantilla totalment renovada, després que la majoria dels seus jugadors morissin quan volaven a Medellín per disputar la final de la Copa Sud-americana de 2016 davant el colombià Atlètic Nacional. El club de Chapecó ha mostrat personalitat, realitzant un partit sòlid i s'ha situat al nivell del campió brasiler, l'últim equip amb el que es va enfrontar el passat anyabans de la tragèdia que va truncar el somni d'arribar a la final d'un torneig internacional.

Douglas Grolli i Amaral han marcat els dos gols del Chapecoense, mentre que Raphael Veiga i Vitinho han marcat per al Palmeiras, que està sota el comandament del tècnic Eduardo Baptista després de la sortida de Cuca.

El nou fitxatge del Palmeiras per a la temporada de 2017, Raphael Veiga ha posat el 0-1 com a visitant en el minut 11, però els locals no han trigat a reaccionar. Douglas Grolli, criat a les categories base del club, ha sigut l'encarregat d'igualar el marcador minuts després i ha anotat el primer gol del renovat equip de Santa Catarina, que ha tornat a vibrar dos mesos després de l'accident.

Grolli ha aprofitat un toc de cap d'Amaral per enviar la pilota al fons de la xarxa defensada pel porter del Palmeiras, Fernando Prass. Wellington Paulista ha marcat un altre gol al primer temps, però ha sigut anul·lat per l'àrbitre per fora de joc.

En el segon temps el Chapecoense ha entrat a per totes i en el primer minut Amaral ha ampliat l'avantatge del 'Furacao do Oest'. Vitinho, però, ha igualat tot marcant el 2-2.

Al minut 71, el joc s'ha aturat durant 60 segons per retre homenatge a les 71 víctimes de l'accident, la majoria d'ells futbolistes, membres del club i periodistes que anaven a cobrir el inèdita trobada a Medellín. Seguidors, jugadors i familiars dels morts han aplaudit, plorat i cantat junts al crit de "Vamo, vamo, Chape", una estrofa que s'ha convertit en un càntic de guerra per a l'equip.

Els aficionats s'han bolcat durant tot el partit amb els jugadors, han llançat missatges de suport han onejat banderes de Colòmbia, com a agraïment per l'ajuda que els colombians van prestar després de la tragèdia. A petició de l'Atlético Nacional, qui havia de ser el rival a la final, la Copa Sud-americana de 2016 va ser concedida al Chapecoense, un equip que en tan sols set anys va passar de la Sèrie D del Campionat Brasiler a la Primera Divisió.

Entre llàgrimes, les dones dels jugadors morts del Chapecoense han rebut les medalles que els converteixen en campions pòstums de Sud-amèrica i els tres futbolistes que van sobreviure a la tragèdia -Jackson Follmann, Hélio Net i Alan Ruschel- han alçat el trofeu continental. Follmann, que va patir l'amputació d'una part de la cama dreta, ha entrat al camp en cadira de rodes i ha arrencat a plorar quan ha tocat la gespa de l'estadi Arena Conda, que al desembre va ser testimoni del funeral dels jugadors i membres del club.

Els beneficis del partit amistós entre el Chapecoense i el Palmeiras aniran destinats íntegrament per als familiars de les víctimes de l'accident de l'avió de l'aerolínia Lamia, que es va estavellar prop de l'aeroport de Rionegro, municipi limítrof a Medellín, per falta de combustible.