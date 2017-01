El GEiEG perd davant el CR Olímpico de Pozuelo (11-27)

El GEiEG va caure derrotat en la segona jornada de Divisió d'Honor Iberdrola per un resultat final de 11-27. El matx va estar marcat per l'aigua i el fang del camp de Palau, que va dificultar el joc per terra. De fet, va ser gairebé inexistent. El fred i el vent també van protagonitzar l'inici del matx del GEiEG davant el CR Olímpico de Pozuelo, en què es va viure un duel dinàmic entre els dos conjunts en moltes fases del joc.

Alhora, va haver-hi poca manipulació per terrra per part dels dos equips i el joc es va concentrar en les dues meitats del camp a estones, el que donava un matx igualat. Al final, però, el GEiEG es va veure superat pel conjunt madrileny a la segona meitat tot i la bona defensa de les gironines a la primera meitat.