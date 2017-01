El Girona cau a la pista del Liceo i el Lloret ho fa a casa amb l'Igualada

El Girona CH va perdre per 3 a 1 en la seva visita al Liceo gallec en el duel corresponent al primer partit de la segona volta de l'OK Lliga. La primera meitat va acabar sense gols després que els dos conjunts disputessin un joc molt trabat. Els gols van arribar a la segona meitat, quan el local Josep Lamas va avançar els seus amb una diana en els primers compassos.

El jugador del Girona Raul Pelícano va aconseguir neutralitzar de nou el partit, amb un gol a poc més de sis minuts pel final. Tot i així, els gallecs van estar més encertats de cara a porteria i no van perdonar. En la següent jugada, es van posar novament per davant mitjançant una falta directa. A tres minuts pel final, el Liceo va signar el definitiu 3 a 1 que deixa als gironins catorzens (tercers per la cua) amb tretze punts després de setze partits disputats. El proper cap de setmana rebran el CP Manlleu a Palau II en el que serà un partit molt important davant un rival directe per escapar de la zona de descens.



El Lloret no va poder sumar els tres punts en la seva pròpia pista davant l'Igualada. Els de l'Anoia es van col·locar amb un 0 a 2 a favor a la primera meitat que els locals no van poder remuntar. És cert que els visitants van aconseguir marxar amb una avantatge important als vestidors però a la segona meitat, al minut 36 de partit, el local Sulé, de falta directa, va retallar distàncies i va tornar a portar esperances de puntuar per a l'equip gironí. Tot i intentar-ho en diverses ocasions, va ser l'Igualada qui, a menys d'un minut pel final de l'enfrontament va sentenciar el matx amb el tercer i definitiu gol. Amb la derrota, el Lloret queda a la setena posició de l'OK Lliga amb 20 punts.