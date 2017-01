La Jonquera i Figueres se citen a Les Forques en un derbi igualat

Aquesta tarda al Municipal de Les Forques es viurà un dels derbis empordanesos de la temporada entre La Jonquera i el Figueres, dos equips que necessiten sumar de tres en tres per espantar els fantasmes de la zona vermella de la classificació i per recuperar dinàmiques.

El conjunt local arriba el partit després de perdre a Vilassar i amb quatre punts de marge respecte a la zona de descens. La Jonquera, l'equip menys golejat de tots els equips catalans de Primera Divisió fins a Primera Catalana voldrà mantenir aquests registres però alhora, millorar l'eficàcia golejadora, el gran aspecte pendent d'aquesta temporada.

Per la seva banda, el Figueres ha empatat en els dos primers compromisos de l'any i amb sis punts de marge respecte al descens. L'equip de Chicho Pèlach busca un primer triomf en aquesta segona volta que els permeti seguir instal·lats en una zona còmoda de la classificació. Revert i Pedro són baixa per lesió i Sebas Setti encara no podrà debutar.