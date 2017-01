L´Al-Qázeres posa a prova el bon moment de l´Uni

L´Spar Citylift Girona rep avui a l´Al-Qázeres, un rival que no hauria de donar massa problemes al conjunt d´Èric Surís, com bé demostra el resultat obtingut en el partit d´anada (61-78). Tot i així, l´equip extremeny està realitzant un bon curs en el seu retorn a Lliga Femenina després d´una temporada a Lliga Femenina 2 i disputarà la Copa de la Reina que tindrà lloc a Fontajau. La gran atracció del partit serà el possible redebut de Mima Coulibaly.

El conjunt de Càceres compta amb l´aportació destacada d´especialment dues jugadores. L´escorta nord-americana Ameryst Alston, que va ser la jugadora més important en el partit d´anada i és qui té millor números en la plantilla dirigida per Jacinto Carbajal amb 16,2 punts i 2,42 assistències de mitjana, i l´aler italiana Pamela Catherine (13,33 punts i 3,33 rebots).

L´Uni afronta aquest matx amb el repte de mantenir la bona trajectòria de les darreres setmanes, en les quals s´ha mantingut invicte en els dos partits disputats de la segona volta davant Mann-Filter i Ferrol. Alhora, el conjunt dirigit per Èric Surís va començar amb bon peu l´eliminatòria de setzens de final de l´Eurocup Women davant el TSV 1880 que li permet encarar amb bon peu el partit de dimecres a Fontajau davant el conjunt alemany. Tot i així, Surís no vol que l´equip es relaxi i adverteix del perill del rival d´avui de l´Spar Citylift Girona: «Des de principi de temporada és un conjunt que sabíem que estaria a dalt com està demostrant. Haurem de vigilar a les seves referents, és un equip dur físicament i amb Dubravka Dacic sota els taulers ocupant molt d´espai», assegura el tècnic gironí, qui podrà comptar de nou amb la pivot Kristina Alminaite quan gairebé es compleixen sis setmanes de la seva lesió al peu dret i ja s´ha entrenat amb normalitat amb la resta del grup.