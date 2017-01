L'hora de posar una marxa més

El Barça visita aquest vespre Ipurua amb el desig d'iniciar contra l'Eibar una ratxa guanyadora que li permeti intentar corregir el seu desavantatge amb el Reial Madrid i el Sevilla, els dos equips que el precedeixen a la lliga. Els dos conjunts blaugrana arriben al duel amb dinàmiques diferents després del pas per la Copa del Rei, amb una derrota severa de l'Eibar contra l'Atlètic (3-0) i un mínim triomf dels catalans a Sant Sebastià (0-1).

Per al partit, Luis Enrique no podrà comptar amb un dels seus millors jugadors, Andrés Iniesta per lesió, però s'espera que posi una altra vegada en acció el trident, desdibuixat en la passada jornada contra Las Palmas per la suplència de Neymar, qui dies després a Sant Sebastià, ja amb els seus dos socis en atac, va quallar un gran partit com a protagonista del penal i del gol blaugrana. A causa de la baixa del sancionat Javier Mascherano, és més que probable que la parella de centrals tornir a ser Gerard Piqué i Samuel Umtiti.

L'Eibar, de la seva banda, va aparcar la Copa del Rei i se centra en la lliga, una competició en la qual intentarà donar un ensurt a un Barça obligat a guanyar. L'equip basc jugarà amb el suport de la seva afició al seu camp, on s'ha mostrat fort amb cinc victòries, dos empats i dues derrotes. Això sí, últimament està embussat a l'hora de marcar gols a Ipurua en partits de lliga i no ho ha fet contra l'Alabès (0-0) i l'Atlètic de Madrid (0-2). Sí que ho va fer diumenge passat contra l'Sporting de Gijón (2-3) a El Molinón.

El clar favorit és el conjunt barcelonista per potencial del club i estadístiques. I és que en els 4 partits anteriors que han disputat els dos conjunts ha sortit victoriós el Barça entrenat per Luis Enrique. L'entrenador de l'Eibar, José Luis Mendilibar, pateix 5 baixes per lesió: el porter Riesgo, els defenses Ramis, Arbilla i Juncà i el davanter Kike. A més, la plantilla basca disposa d'un integrant menys (22 homes), perquè Jota Peleteiro ha estat repescat pel Brentford al gener.

El Barça doncs està obligat a sumar els tres punts si vol seguir el camí del Madrid, que ahir va guanyar el Màlaga i està provisionalment a 5 punts dels catalans.