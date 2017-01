L´Olot no acaba d´aprofitar l´ensopegada del Peralada

L'equip de Ramon Maria Calderé no ha acabat d'aprofitar la derrota del Peralada en el seu partit matinal contra el Vilassar i només ha pogut empatar a un gol davant el Santfeliuenc. El conjunt visitant s'ha avançat al marcador mitjançant una diana de Patxi tot just al minut 4 de partit, després d'aprofitar un rebot dins l'àrea.

Pràcticament des d'aleshores i fins el final del partit l'Olot ha dominat per complet la possessió de la pilota i ha tancar el rival al seu camp, però no ha trobat l'encert per acabar sumant els tres punts. Això sí, al minut 71, Hèctor Simon anotava des del punt de penal el gol de l'empat. Els últims instants han estat un atac i gol olotí però els garrotxins s'han conformat amb un empat que els permet ampliar a tres punts la distància amb el Peralada al capdavant de la classificació de Tercera.