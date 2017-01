L´Spar Citylift Girona guanya l´Al-Qázeres

Les d'Èric Surís enllesteixen la feina abans del descans (41-18), i a la represa sentencien un partit de tràmit -han arribat a guanyar per 30 punts (65-35)- contra les extremenyes abans de jugar dimecres a Fontajau (19.15 h), el transcendental partit de tornada dels setzens de l'Eurocup Women davant el TSV 1880 alemany amb avantatge de quatre punts per les gironines (62-66).

Del partit contra l'Al-Qázeres, destacar els 20 punts de la grega Artemis Spanou, el redebut a 5.42 per acabar el primer quart del darrer fitxatge Mima Coulibaly -ja va jugar la temporada passada amb la samarreta de l'Uni- i el retorn a 1.20 per finalitzar el primer parcial de la pivot Kristina Alminaite que va tornar a jugar després de sis setmanes fora de les pistes per una fractura per estrès al primer metatarsià del peu dret.

L'Uni ha sortit per feina, i a les primeres de canvi, amb tres triples consecutius de Leo Rodíguez, Spanou i Jordana, s'ha posat amb un 9-0 de sortida. A partir d'aquí, la festa ha estat rodona. Al final del primer, les de Fontajau ja doblaven l'electrònic (20-10). Les de Surís han seguit prement l'accelerador i un triple de Jordana posava el 35-14 a 3.30 per arribar al descans (41-18).

A la represa, les gironines no han afluixat, i amb el partit sempre sota control, han pogut començar a pensar abans d'hora amb el decisiu partit europeu de dimecres, on en cas de triomf o derrota per menys de 4 punts, l'Uni s'assegurarà el bitllet als vuitens de final de l'Eurocup.

Abans d'aquesta cita, l'Uni coneixerà el seu rival a les semifinals de la Copa de la Reina que es disputarà del 10 al 12 de febrer a Fontajau. El sorteig, tindrà lloc aquest mateix dimarts 24 de gener a les cinc de la tarda a l'Ajuntament de Girona.

A part de l'Uni també seran en el sorteig de la Copa: el Perfumerías Avenida (igual que l'Uni passa directament a les semifinals de dissabte), el Lointek Gernika Bizkaia, el Lacturale Araski, el CB Al-Qazeres Extremadura i l'Star Center Uni Ferrol.