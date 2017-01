El Madrid s'apunta un triomf balsàmic gràcies a un doblet de Sergio Ramos

El Reial Madrid va posar punt i final al seu particular sotrac amb una victòria balsàmica que va arribar gràcies als gols de Sergio Ramos. Tres punts que deixen els blancs com a campions d'hivern, però que no serveixen per esvair els dubtes al mostrar-se durant bastants moments desconnectats i capaços de deixar ressucitar un Màlaga que va fregar l'empat.

Amb Danilo a la banqueta tot i la baixa de Marcelo, i després de desaprofitar dues clares ocasions de Cristiano Ronaldo i Karim Benzema, ahir al punt de mira de les crítiques del Santiago Bernabéu, el Madrid trobaria una vegada més en Sergio Ramos el seu principal protagonista. L'andalús va rematar al 35 la pilota al fons de la porteria amb el cap i va repetir al 41, situant un favorable 2-0 que poc feia pensar el que es viuria al segon temps. Després del descans, desconnexió blanca que aprofitaria el Màlaga per retallar distàncies. Juanpi va fer el 2-1 al minut 63 i instants després, el Chory Castro va tenir la igualada a les seves botes però Keylor va salvar els mobles. Una badada de Kameni va reactivar el Madrid, però el punt de mira desviat va evitar la sentència.