Tito Malagón podria debutar amb l´Olot davant el Santfeliuenc

Un dels al·licients del partit entre l'Olot i el Santfeliuenc serà veurà el possible debut de l'últim fitxatge olotí, Tito Malagón, que ja està disponible per Ramon Maria Calderé. Els de la Garrotxa no volen deixar escapar el liderat de la categoria i per fer-ho hauran de superar un Santfeliuenc que viu a la zona mitjana baixa de la classificació i, tot i que arriba a Olot amb baixes destacades com les de Charly Ruiz o Cuadras no es pot relaxar si vol evitar el perill. Per part olotina, Micaló, lesionat i Sergio Álvarez, sancionat, són les baixes principals.