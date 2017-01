El Bordils entra en zona de descens després de perdre a Carabanchel

El Bordils va caure en la seva visita a la pista del BM Carabanchel en un duel igualat entre els dos equips i en què els madrilenys van anar per davant en el marcador els primers quinze minuts de la primera meitat. Una gran intensitat defensiva per part dels gironins va permetre als de Pau Campos capgirar el marcador en els darrers quinze minuts i eixugar el desavantatge en el marcador amb un parcial de 3 a 7 que va deixar el Bordils amb un 12-14 a favor al descans.

A la represa els de Pau Campos, castigats pels gols anotats per part del màxim golejador del campionat Juan Muñoz de la Peña -8 en el partit d'avui-, només van poder mantenir la renda en el marcador fins als quinze minuts de la represa. Un parcial de 7-4 del Carabanchel situava els locals per davant castigats sobretot per les exclusions de Joan Vilanova, Francesc Reixach i Oriol Marquez que complicaven la feina dels gironins. A partir de llavors, els madrilenys mantenien una renda d'entre un i dos gols que no podien neutralitzar. La diferència es va situar en tres gols a deu minuts pel desenllaç del matx (24-21) i Campos ho va aturar amb un temps mort. Els gironins es van mantenir vius en el partit, tornant-se a situar a tan sols un gol quan restava poc més d'un minut (29-28). Tot i reaparèixer Palahí i Prat, els blanc-i-verds els va faltar sort de cara a porteria. Cap dels dos equips anotarien cap més diana fins al definitiu 30-28 del Carabanchel quan quedaven vuit segons pel final del duel. Uns darrers segons en els quals el Bordils va jugar amb inferioritat per l´exclusió rigurosa de Marc Prat.

Amb aquesta derrota, el Bordils se situa catorzè i ocupa així la primera posició de descens de la Divisió d'Honor Plata amb un total d´11 punts. Els gironins es troben a dos dels dos equips que marquen la zona de salvació, el BM Nava i el Còrdova. Més lluny es troben els dos altres conjunts en zona de descens, que tenen tots dos una sola victòria. Precisament el Tolosa, quinzè a la classificació, serà el rival del Bordils el dissabte al Blanc-i-Verd (20h). «Estic satisfet amb la imatge de l´equip, hem estat bé defensivament i anem recuperant efectius», assegurava ahir Pau Campos.