Coulibaly debuta amb victòria en el retorn a Fontajau

Una temporada és molt llarga, i més quan jugues més d´una competició. Aquest és el cas de l´Spar Citylift Girona. És cert que a priori tots els partits són importants. Com també ho és que n´hi ha de més decisius que altres. Aquest dimecres a Fontajau (19.15 h), l´Uni en jugarà un de transcedental. Les d´Èric Surís tenen la tornada dels setzens de l´Eurocopa davant el Wasseburg alemany, amb avantatge gironí en l´anada (62-66). Conscients d´això, ahir, les gironines van anar per feina per superar un partit més a la lliga, aquest cop contra l´Al-Qázeres, i continuar així ben a prop del líder, Perfumerías Avenida de Salamanca.

L´Spar Citylift Girona va sortir amb la directa posada. Amb un tres i no res, com aquell qui no vol la cosa, les de Surís amb tres triples consecutius de Leo Rodríguez, Spanou i Jordana, van obrir el primer forat (9-0) davant la defensa zonal extremenya. L´Al-Qázeres va necessitar cinc minuts per anotar la primera cistella. Da Silva es va carregar només començar amb dues faltes, i això va provocar a 5.42 per acabar el primer quart, el redebut -ja va defensar la samarreta de l´Uni el curs passat- de Mima Coulibaly, fitxada aquesta mateixa setmana. Ben aviat, la jugadora de Mali va recordar el seu poder sota la pintura. Aquest primer parcial, també va servir per tornar a veure Kristina Alminaite, que tornava a jugar després de gairebé sis setmanes de baixa per una fractura per estrès al primer metatarsià del peu dret. I aquest primer temps, també va servir per veure com Haley Peters, amb poc més d´un minut i mig es carregava amb tres faltes. Al final del primer quart, l´Uni ja doblava el rival al marcador (20-10).

Tothom era conscient que com més aviat s´enllestís el triomf millor. I així va ser. Ningú va desconnectar, i a còpia de picar pedra el marcador es va anar ampliant per arribar al descans amb un +23 punts (41-18). Ara sí, tot estava dat i beneït. Èric Surís va aprofitar la segona part per provar coses, però sobretot per donar minuts a tothom. Tot i així, les diferències van anar creixent fins assolir una màxima renda de 33 punts (58-25). Amb una rotació d´11 jugadores, Surís podrà disposar de més recursos per jugar la part més important de la temporada. Les visitants mai van tenir res a dir, i malgrat la millora feta en atac –van aconseguir anotar 19 punts en deu minuts, quan en els vint primers només en van anotar 18–, no van poder evitar que el tercer quart acabés amb un demolidor 65-37.

Ahir l´arbitratge no va tenir la mateixa permissivitat de l'arbitratge europeu de dimecres passat a Alemanya. Bona mostra d´això, l´eliminació per cinc faltes de Da Silva i Coulibaly, i les quatre de Peters i Ibekwe. Amb la victòria a la butxaca, Surís es va poder permetre el luxe de deixar tot l´últim període Noemí Jordana i Ify Ibekwe –val a dir que portava quatre faltes– a la banqueta. En canvi, va donar molts minuts a les joves Helena Oma, Ainhoa López i Rosó Buch.

L´últim període va arrencar amb un 0-9 que va obligar Èric Surís a demanar temps mort (65-46). Aquest últim quart va acabar amb les visitants Rosanio i Vrancic havent d´abandonar lesionades el parquet de Fontajau. Al final 75-56.

Amb els deures fets, ara ja toca pensar amb el partit de dimecres, on només un triomf o una derrota per menys de 4 punts són vàlids per començar a fer història a Europa i aconseguir el bitllet per jugar els vuitens de l´Eurocopa contra el guanyador del Niça-Agü Spor. Les turques, on juga l´ex-Girona Chelsea Gray van guanyar en l´anada per 28 punts (50-78). Leo Rodríguez amb 22 punts i 7 rebots, va acabar valorant 31 punts per convertir-se en l´MVP de la jornada.