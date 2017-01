Leo Messi lidera la golejada del Barça a Eibar

El Barcelona, amb una actuació estel·lar de Leo Messi i un gol de cadascun dels components de la MSN, més l'inicial de Denis Suárez, va superar amb més comoditat de l'esperada la prova d'Eibar i tanca amb l'ànim alt la primera volta . Els guipuscoans, a la cinquena, tampoc van aconseguir treure cap punt davant un Barcelona que no es despenja de la pugna pel títol contra el Madrid i el Sevilla.

L'Eibar va començar atacant, pressionant el rival, com havia anunciat el seu entrenador, José Luis Mendilibar, encara que els blaugranes de seguida es van treure la pressió de sobre amb la seva qualitat tècnica. El «trident» del Barcelona i en especial Leo Messi va començar a carburar. Així, l'astre argentí va treure una falta directa a la vora de l'àrea en la qual la pilota va sortir lleugerament alt per sobre de la porteria de Yoel.Abans d'aquest llançament a pilota parada, es va produir una entrada d'Escalante a Sergio Busquets, que es va retirar lesionat i va ser substituït per Denis Suárez. L'altre golejador dels catalans, Luis Suárez, va perdonar davant de Yoel ja que va rematar fora després d'una bona passada de Messi.

Els bascos, que van començar a dominar el centre del camp aprofitant l'absència de Busquets i Iniesta (el manxec no va viatjar a Guipúscoa en estar lesionat), van respondre amb dos xuts llunyans, un Escalante que va parar Ter Stegen, i un altre del japonès Inui que es va anar desviat. Més clara va ser l'ocasió d'Adrián González, qui va llançar un bon tir des de lluny, però va respondre Ter Stegen amb una estirada prodigiosa. A més, el porter alemany va tornar a intervenir després un altre llançament posterior. El Barcelona va gaudir d'una altra falta llançada per Messi, la pilota la va tocar Yoel, va recollir el rebuig Luis Suárez, que va centrar a Rakitic, que va rematar fora. Qui sí va encertar va ser Denis Suárez -portava només uns minuts al gespa-, amb un xut ras i ajustat al pal després d'una jugada en què van combinar els blaugranes sense que poguessin frenar els locals.

A la recta final de la primera part, els culers van tornar a aconseguir la propietat de la pilota i a crear perill. Així, Messi va tornar a demostrar la seva qualitat amb una jugada personal en la qual va regatejar a l'àrea, però l'acció va acabar en córner. També va poder marcar el brasiler Neymar, però va estar atent Yoel per interposar en el seu camí. Més clara va ser l'ocasió de Luis Suárez, qui només davant la porteria, va rematar al pal.

Després de la represa els guipuscoans van començar de nou amb molts ànims, encara que només van encertar a provocar dos córners. En una jugada de qualitat entre Messi I Luis Suárez, aprofitant que Yoel va sortir en fals, el Barcelona va marcar el 0-2 en aprofitar Messi una passada de Luis Suárez.

L'Eibar va poder retallar distàncies amb un cop de cap d'Adrián González al segon pal a centrada de Pedro León, però el gol va ser anul·lat per fora de joc. Els locals, amb dos gols en contra, no es van rendir i Adrián va tornar a intentar amb un xut llunyà que va parar Ter Stegen. No obstant això, va tornar a marcar el Barcelona, en una acció en la qual Luis Suárez va aprofitar un error de Lejeune i va aconseguir el 0-3.

Els catalans van estar a punt de marcar de nou en una jugada, encara que al final ho va impedir Yoel, que va ficar la mà al costat del travesser El tercer gol no va desmoralitzar l'Eibar, que va seguir intentant retallar distàncies. Pedro León va poder fer-ho, però el seu xut va ser aturat per Ter Stegen; mentre que un tret d'Escalante es va anar alt. Ja, al final de la trobada, Neymar va marcar a plaer el definitiu 0-4.