L'estat de la gespa fa perillar el partit fins a última hora

Tot eren cares d'alegria i somriures al final del partit. El Girona havia superat el Sevilla Atlètic i aprofitat l'empat del Getafe contra el Mirandés per a anar-se'n a 6 punts del tercer. Tot i això, la tarda rodona que va ser la jornada d'ahir va estar a punt de ser un combat nul. I és que fins ben bé minuts abans de les sis no estava gens clar que es pogués disputar el partit. Al final, l'àrbitre, d'acord amb els dos capitans, va decidir que es jugués. Així ho va revelar el capità del Girona Aday Benítez. «Hi havia molts dubtes. Hem hagut de decidir a l'últim minut si jugàvem», deia. El de Sentmenat va confessar que l'estat del terreny de joc era «impracticable» sobretot per la zona dels carrils, a davant de les banquetes. «Durant l'escalfament hem vist que a la zona dels carrils de tribuna era impossible jugar, però s'ha decidit fer-ho, i endavant».

En la mateixa línia, Rubén Alcaraz explicava que feia «molt de temps» que no jugava en un camp «que estigués tan malament». De totes maneres, un cop es va acordar disputar el partit no va voler buscar cap excusa. «N'hem parlat entre tots. Volíem jugar perquè crèiem que podia ser una bona jornada per nosaltres i un bon rival per guanyar».