El Llagostera sap patir i puntua

Puntuar fora de casa sempre és positiu i més si s'aconsegueix en un camp tan complicat com el de l'Atlètic Saguntí, on aquest any només hi ha hagut dos equips capaços de guanyar. Ahir la UE Llagostera-Costa Brava va estar a punt de fer-ho en un partit que va complir amb tots els elements del que és la Segona B i que en un final obert i descontrolat es podria haver decidit a favor de qualsevol dels dos bàndols. Els gironins eren conscients dels perills d'un rival que a través del joc directe i les segones jugades, unit a un gran esperit de lluita, plantejaria un partit incòmode i en què per sumar caldria treballar molt i fer un futbol pràctic, amb molta concentració i assumint pocs riscos. Al final l'empat (1-1) no va satisfer a ningú, encara que l'equip d'Oriol Alsina va marxar més decebut pel fet d'haver-se avançat al marcador.

El Llagostera arribava al Camp Nou de Morvedre reforçat per les bones sensacions que va deixar la victòria contra l'Ebre, i l'entrenador va decidir no tocar el que havia funcionat set dies abans fent un sòl canvi a l'onze inicial per la baixa de Javi Chica, que a les pròximes hores s'espera que marxi a l'Estoril de la Primera Divisió portuguesa, i que va cobrir amb l'entrada de Masó. Els locals van mostrar les seves intencions des del principi, i en només dos minuts va provar de sorprendre Moragón amb un llançament de Fas des del vèrtex de l'àrea que va sortir molt a prop de l'escaire. Tampoc es va fer esperar la primera arribada del Llagostera, que amb una rematada d'esperó de Manel va avisar del potencial que l'equip té aquest any en atac. La rematada del davanter va marxar a la dreta de la porteria valenciana. La pressió de l'Atlètic Saguntí al centre del camp i sobretot els desplaçaments llargs buscant els homes d'atac complicaven molt el control del joc, i abans del primer quart d'hora van gaudir de dues ocasions per marcar. En la primera la centrada de Fas no va trobar cap company per fer la rematada, però en la segona Esteve va estar a punt d'aprofitar una indecisió dels dos centrals visitants amb una vaselina que el porter va aturar molt ràpid de reflexos. El davanter local va ser un autèntic maldecap per als jugadors del Llagostera i en una de les seves intervencions va forçar una falta perillosa a la frontal de l'àrea que Gimeno va xutar amb potència obligant Moragón a desviar a córner. En la continuació Trilles va rematar desviat. Abans de complir-se la mitja hora de partit, un altre cop Gimeno a pilota aturada va intentar avançar el seu equip. Per si les coses no estaven prou difícils, els gironins van haver de fer front a un nou contratemps per culpa d'una lesió de Manu Gavilán a la cama esquerra, i a la qual Alsina va respondre fent entrar Pablo Sánchez.

L'oportunitat més clara de l'Atlètic Saguntí va arribar en el temps de descompte. Després d'una centrada de Fas que Samu va tallar evitant la rematada a gol d'Esteve. El partit va anar al descans amb més domini i ocasions, però sense moviments en el marcador.

Després de la represa, els gironins van transmetre millors sensacions amb més possessió de pilota i presència en camp rival. En bona part, gràcies a l'aparició de Nando Quesada i Colorado. El primer va xutar des de lluny en dues ocasions just abans que Manel avancés els gironins amb un fantàstic cop de cap després d'una centrada mil·limètrica de Valentín. Va ser el desè gol del davanter que es desmarca més com a màxim realitzador del Llagostera.

El gol visitant va ser un cop moral. Només servir del mig del camp, Colorado va recuperar una pilota que, després d'una bona passada a l'espai cap a Pablo Sánchez, no va trobar remadors. Eren els millors minuts dels gironins i Rafa Jordá va estar a punt de fer el segon amb una vaselina amb una vaselina des del mig el camp que va agafar el porter molt avançat, però que va sortir desviada. Sense encert a l'hora de sentenciar, els locals van recuperar l'empenta fins que en un servei de banda penjat a l'àrea, l'Atlètic Saguntí va fer l'empat en una acció desafortunada de Valentín.

Amb vint minuts al davant, l'afició local es va despertar convertint el camp en una olla de pressió esperonant els jugadors del Saguntí que van buscar l'empat amb un xut alt de Quique i una altra oportunitat de Néstor. En els últims cinc minuts, Oriol Alsina va buscar un revulsiu fent entrar a Marc Fernández, i com ja passar la setmana passada, l'aposta va donar bon resultat encara que, aquest cop, el porter del Saguntí va aturar l'oportunitat de l'extrem.

El partit va acabar amb empat i els dos equips continuen igualats a la classificació amb 25 punts, el Llagostera tretzè i l'Atlètic Saguntí just un lloc per sobre (els dos amb tres punts de marge sobre el descens). Dissabte vinent, el Llagostera rebrà l'Hércules a Palamós, a les cinc de la tarda.