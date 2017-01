L'Olot salva gràcies a un gol de penal un valuós empat

Amb la condició de líder sota el braç i coneixedor de la derrota del Peralada al matí davant el Vilassar de Mar, l'Olot afrontava el partit contra el Santfeliuenc sabent que els tres punts li permetrien escapar-se cinc punts per sobre respecte al segon, el conjunt xampanyer, però el Santfeliuenc, un equip instal·lat a la part mitjana de la classificació de Tercera Divisió, no va ser una presa fàcil per a l'equip garrotxí, que només va poder sumar un punt tot i l'atac i gol constant dels últims 10 minuts de partit.

Com en pràcticament tots els camps gironins on s'han disputat partits aquest cap de setmana la pluja va ser també protagonista a Olot. L'aigua caiguda en les hores prèvies i la que va caure durant la disputa de l'enfrontament va condicionar el joc dels dos equips, que es van haver d'adaptar, sobretot els locals, a un joc més pràctic i directe per arribar a l'àrea contrària. La victòria agafava un valor més important pels resultats dels rivals i d'això eren conscients els jugadors olotins.

No obstant, el partit i la tarda no va poder començar de la pitjor manera per als interessos dels gironins. Tot just al minut 4 de partit, quan encara els 750 valents que van desafiar la pluja i el fred s'estaven acomodant al municipal olotí, el Santfeliuenc va perforar la porteria local amb una acció desgraciada per una banda i afortunada per l'altra. El porter Xavier Ginard va refusar amb el peu una pilota que va impactar involuntàriament al cos del visitant Patxi, que va acnseguir marcar per a l'equip de Sant Feliu.

Un hàndicap afegit des de bon principi. El gol visitant va deixar descol·locats els de Calderé en els minuts immediats a la diana del Santfeliuenc, però de mica en mica l'Olot va prendre el control absolut del joc i la possessió de la pilota. Un dels homes més actius de la primera meitat va ser Dembo, que va entrar a l'onze titular en detriment de Kike Sánchez i va tenir dues bones arribades que no va saber materialitzar. Tot i insistir per anar a buscar l'empat, el conjunt olotí va arribar al descans amb un mínim desavantatge al marcador.

La tònica a la segona meitat va ser la mateixa que al tram final dels primers 45 minuts. L'Olot tenia el control del partit però no aconseguia perforar la rocosa defensa del Santfeliuenc, que esperava les seves oportunitats al contraatac. Dembo, un punyal per la banda, seguia sent el més perillós i abans del gol de l'empat local, va ser Marc Mas l'home que va desaprofitar un clar u contra u davant el porter Toni Casamayor.



Expulsió, empat i envestida final

Al minut 62 de partit, el jugador del Santfeliuenc Èric Pacheco era expulsat i això aplanava una mica més el terreny per a l'Olot. Amb superioritat numèrica, els de la Garrotxa encara van tancar més el rival a la seva pròpia àrea i al minut 70, Roger Vidal va ser objecte de falta a dins l'àrea visitant i l'àrbitre va xiular penal. Hèctor Simon, habitual encarregat de llançar els penals, va transformar la pena màxima i va restablir la igualada a l'electrònic.

Amb poc més d'un quart d'hora per al final, el partit va ser un total atac i gol de l'Olot que no va acabar trobant el premi tan desitjat. La més clara, al minut 75 quan Hèctor va enviar una pilota al pal. El mateix Simon i també Escudero van tenir la victòria a les seves botes però aquesta es va resistir i al final, l'equip de Calderé es va haver de conformar amb un punt, que li permet ampliar la diferència a tres punts respecte al Peralada al capdavant de la classificació de Tercera Divisió. El proper cap de setmana l'Olot té un difícil compromís al camp de l'Europa, un equip que ha guanyat en les dues últimes setmanes el segon i el tercer classificat de la lliga.



Debut de Tito Malagón

L'última incorporació de l'Olot, el madrileny Tito Malagón, va jugar els seus primers minuts amb la samarreta olotina. L'extrem va substituir Jose al minut 69 i va tenir un lleuger protagonisme per la banda esquerra de l'atac.