El Peralada encaixa contra el Vilassar la segona derrota seguida

El Peralada no va poder recuperar el camí de la victòria ahir, després de perdre fa una setmana al camp de l´Europa, i va tornar a sortir derrotat aquesta vegada a casa i davant un Vilassar de Mar enratxat. L´equip gironí va oferir el partit que ha vingut fent durant tota la temporada però aquesta vegada no va ser suficient per puntuar i es va veure sorprès per l´equip maresmenc.

A causa de les pluges que han caigut durant tot el cap de setmana a la província de Girona el ­terreny de joc no estava en les millors condicions per jugar a futbol però el partit va poder transcórrer amb total normalitat. Conscient que l´equip necessitava més encert de cara a porteria, potser el gran problema del Peralada en aquests últims partits, Arnau Sala va decidir treure d´inici els dos davanters de l´equip, Keita i Draman, que van estar a l´onze titular acompanyats per Coro i Boniquet a les bandes. Una de les novetats també va ser que Víctor Alonso va entrar al lloc de Marc Carbó al mig del camp.

El partit tenia el guió esperat, amb el Peralada dominant i el Vilassar de Mar esperant les seves oportunitats ben ordenats defensivament. No obstant això, les ocasions van ser més escasses que en els últims partits tot i que Keita i Draman van desaprofitar les dues més clares que va tenir l´equip altempordanès a la primera meitat.

Al minut 38 de partit va arribar la jugada que sentenciaria el partit. El davanter visitant Camacho es va avançar a Richi Paz en una centrada lateral i va enviar la pilota al fons de la xarxa.

Amb aquest resultat s´arribava al descans i a la segona part, el Peralada sortira sense Arnau Sala a la banqueta, que era expulsat després de recriminar-li a l´àrbitre que no afegís ni un segon complementari a la primera meitat. A mesura que anaven passant els minuts els peraladencs notaven més els nervis i l´ansietat per aconseguir un gol que no acabaria arribant, en part, per la bona col·locació defensiva del conjunt del Maresme. Al minut 74, Konaré va tenir una bona oportunitat amb un bon cop de cap que va sortir per poc. A la caiguda d´aquesta acció, el jugador cauria lesionat.

El Peralada finalment no va aconseguir marcar cap gol al seu estadi per primer cop aquesta temporada i va perdre per segona jornada consecutiva. El proper diumenge visiten el Figueres.