Andrés Iniesta és guardonat amb el premi Reina Sofia pel seu joc net

El migcampista del FC Barcelona Andrés Iniesta va rebre ahir el premi Reina Sofia, que guardona aquella persona o entitat que més ha destacat per un gest especialment rellevant de noblesa o joc net a l'hora de practicar un esport. «Estic molt feliç per estar al costat de grans esportistes i grans persones. Estic molt satisfet i content per aquest reconeixement», va explicar el futbolista, un dels protagonistes en l'entrega dels Premis Nacionals de l'Esport 2015. D'altres premiats van ser l'atleta Ruth Beitia, la selecció espanyola de bàsquet i l'argentí Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla.