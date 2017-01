Araski o Ferrol, rivals de l'Uni Girona a la semifinal de Copa

L´Spar Citylift Girona jugarà la primera semifinal de la Copa de la Reina, el dissabte 11 de febrer, a les 19.00 contra el guanyador del partit de quarts de final entre l´Araski i l´Uni Ferrol que s´haurà disputat un dia abans (18.45). Així ho ha deparat el sorteig que s'ha fet aquesta tarda al saló de plens de l´Ajuntament de Girona, en un acte presentat per l´exjugadora Marta Fernández. L'altre semifinal la jugaran el mateix dissabte 10 a les 21.15 el vencedor del duel de quarts entre Gernika i Al Qázeres (divendres, 21.00), i el Perfumerías Avenida. La final serà el diumenge 12 de febrer a la tarda, en un horari per determinar. Tots els partits seran televisats.

El sorteig ha sigut bo per als interessos del club gironí perquè evita l´Avenida a les semifinals i només hi podria jugar en una hipotètica final. L´Uni ja ha venut gairebé un miler de localitats anticipades i l´objectiu és omplir Fontajau durant els tres dies de competició i fer que la ciutat respiri bàsquet per totes bandes.

Copa de la Reina:

Quarts de final. Divendres 10 de febrer

18.45 Lacturale Araski-Star Center Uni Ferrol. (A)

21.00 Gernika-Al-Qázeres. (B)

Semifinals. Dissabte 11 de febrer

19.00 Guanyador A-Spar Citylift Girona

21.15 Guanyador B-Perfumerías Avenida

Final. Diumenge 12 de febrer. Horari per determinar