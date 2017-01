El Bordils continua sense trobar un nou candidat a president

L'actual junta directiva del Bordils té molts números d'haver d'allargar uns mesos més el seu seu mandat vist que, de moment, cap grup ha fet un pas endavant per agafar el relleu i avui s'esgota el termini per presentar candidatures. Entre l'actual junta, presidida per Joan Martín després de la renúncia de Ferran Cassú, no hi ha cap candidat a ocupar el càrrec però, en la darrera assemblea de socis, ja van deixar clar que, si ara no surt cap grup alternatiu, allargaran el seu mandat uns mesos per acabar l'actual temporada abans de tornar a engegar un procés electoral que, aquest cop sí, podria deixar el club en mans d'una gestora. Amb més de vint equips, entre l'handbol masculí i el vòlei femení, la gestió del dia a dia del Bordils requereix un volum d'hores important per a un club portat per directius que no reben cap compensació econòmica. Des de fa quatre temporades el primer equip d'handbol juga a Divisió d'Honor Plata.