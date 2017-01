Busquets pateix un esquinç que el tindrà dues setmanes de baixa

Sergio Busquets va ser el protagonista negatiu de la contundent victòria del Barça del passat diumenge al camp de l'Eibar per 0-4. El migcampista només va durar set minuts al terreny de joc, després de rebre una dura entrada d'un contrari que el va obligar a enfilar el camí dels vestidors. La reacció del jugador i també les imatges feien témer una greu lesió de Busquets, però a l'hora de la veritat el futbolista haurà de descansar, si tot va bé, només durant dues setmanes.

El club va emetre un comunicat mèdic oficial en el qual confirmava el primer diagnòstic del doctor Ricard Pruna: «Sergio Busquets té un esquinç en el lligament lateral extern del turmell dret. El jugador és baixa i la seva evolució marcarà la disponibilitat per als propers partits», deia l'escrit. Tot i no confirmar el temps de baixa, diversos mitjans van informar poc després que el vallesà s'acabarà perdent un mínim de dues setmanes.

D'aquesta manera, Busquets es perdrà amb tota seguretat el partit d'aquest dijous contra la Reial Societat al Camp Nou, corresponent a la tornada dels quarts de final de la Copa del Rei, i també el duel de Lliga al camp del Betis previst per aquest diumenge al migdia (12.00 hores). En cas que els blaugranes avancin ronda a la Copa, Busquets tampoc arribaria a temps per disputar l'anada de les semifinals, prevista per a la setmana vinent. Tampoc estarà a disposició de Luis Enrique per rebre l'Athletic el dissabte 4 de febrer.

Caldrà veure si, després de ser baixa aquests quatre partits, Sergio Busquets haurà fet net del tot i podrà estar disponible per a una hipotètica tornada de les semifinals de Copa. De no ser així, podria reaparèixer el dissabte 11 de febrer al camp de l'Alabès.