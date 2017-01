Draman Konaré (Peralada) diu adéu a la temporada per una greu lesió

El Peralada va encadenar diumenge la segona derrota consecutiva en veure's sorprès al Municipal pel Vilassar (0-1), tot i que, segurament, la pitjor notícia no va ser aquesta, sinó la greu lesió del davanter Draman Konaré. El jugador de Mali, de 21 anys, va haver de ser substituït a un quart d'hora del final per Javi Sánchez en veure com la cama dreta se li quedava clavada per una mala caiguda. Ja en aquell moment confessa que tenia clara la gravetat de la lesió: «no podia moure-la i vaig dir a la fisio que em feia molt mal i que m'havia trencat», recordava ahir, abatut per la seva mala sort. El diagnòstic mèdic, anunciat ahir al matí després d'una ressonància magnètica, va confirmar aquelles males sensacions: trencament del lligament encreuat anterior del genoll i el menisc.

«Recordo perfectament la jugada, va ser una centrada a l'àrea, jo vaig saltar, i el seu lateral em va desestabilitzar una mica en una zona plena de fang. Aleshores vaig caure i la cama se'm va quedar clavada, i ja vaig sentir el crec. No em podia moure i ja tenia clar que era una lesió greu, tot i que quan m'han donat el diagnòstic no m'ho volia creure», explicava Konaré, autor de 6 gols aquesta temporada. Ara està pendent de ser visitat pels metges del Girona i de planificar la intervenció a la qual s'haurà de sotmetre i que li farà diu adéu a la temporada. Draman afirma que «és un pal molt dur perquè em trobava en un bon moment. El club m'ha transmès tranquil·litat». De seguida que es va saber l'abat de la seva lesió, les xarxes socials es van omplir de missatges de suport al jugador del Peralada. Un dels més significatius, el del tècnic de l'Olot, Ramon Maria Calderé, precisament l'equip que pugna amb l'empordanès pel primer lloc de Tercera.

Draman Konaré es va formar a les categories inferiors de l'Espanyol i del Badalona, per posteriorment ser fitxat per l'Alcorcón, que el va tenir cedit al Marino de Luanco, primer, i a l'Ebre, la temporada passada. Ara tenia molta il·lusió en el projecte del Peralada, filial d'un Girona amb el qual s'havia entrenat algun cop. El davanter estava «molt content» per la confiança que li havia donat Arnau Sala «en forma de minuts, que he intentat aprofitar». Ara confessa que «no deixaré l'equip sol i estaré donant suport als companys des de la grada en la lluita per fer el play-off i intentar pujar a Segona B». El mateix futbolista va ser l'encarregat d'anunciar la seva greu lesió a Instagram, i va obrir així un gran ventall de reaccions en senyal de suport. «Estaré una llarga temporada allunyat dels terrenys de joc, moltes gràcies pels ànims», els va respondre.

El Peralada va perdre contra el Vilassar (0-1) i ara queda, amb 47 punts, a tres del líder, l'Olot (50), que va empatar a casa contra el Santfeliuenc. Els dos equips gironins pugnen des de les primeres jornades pel lideratge, que s'han anat repartint. Diumenge el Peralada afronta un interessant derbi a Vilatenim contra el Figueres (12.30, La Xarxa), mentre que els garrotxins visiten l'Europa (12.00). L'Olot té 16 punts d'avantatge sobre el cinquè, el Terrassa, i els d'Arnau Sala, tretze.