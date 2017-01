Surís: «Ni sabem ni volem especular amb el resultat»

La victòria de quatre punts a Alemanya (62-66) en el partit d'anada no pot fer caure l'Uni en la relaxació en el partit de tornada, demà a Fontajau amb portes obertes per tots els aficionats (19:30), i Èric Suris té ben clar el guió a seguir: «El nostre plantejament és tornar a guanyar el partit. Ni sabem ni volem especular amb un resultat, no som amb un equip amb aquesta mentalitat i no ho canviarem ara per un avantatge d de quatre punts».

Surís avisa que, tot i la victòria gironina allà, el TSV 1880 Wasserburg és «un gran equip». «Les dues nord-americanes, Peddy i Talent, tenen molt talent i poden fer punts encara que estiguin ben defensades però també hi ha una quatre atlètica, Fontaine, que ens va crear problemes en el rebot, moltes tiradores europees jugant per fora, una cinc de gairebé dos metres com Fikiel que no és cap tronc...», detalla el tècnic que, a diferència del partit d'anada, comptarà amb la lituana Alminaite com a un argument més en el joc interior per provar de plantar cara a Tobin i Fikiel.