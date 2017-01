Jordana: «Si no respectes els rivals pots perdre»

La capitana de l'Spar Citylift Girona, Noe Jordana, ha descartat que estigui tot a punt per una final amb el Perfumerías Avenida a la Copa de la Reina. "Si menysprees a qui tens al davant et pot donar una bufetada... i ja pots omplir pavellons que si no respectes als rivals pots perdre", ha assegurat després del sorteig.

Per la seva part, el president de l'Uni Girona, Llorenç Biargé, ha valorat positivament el resultat del sorteig, tant pels emparellaments com per l'acte en si.

L´Spar Citylift Girona jugarà la primera semifinal de la Copa de la Reina, el dissabte 11 de febrer, a les 19.00 contra el guanyador del partit de quarts de final entre l´Araski i l´Uni Ferrol que s´haurà disputat un dia abans (18.45). L'altra semifinal la jugaran el mateix dissabte 10 a les 21.15 el vencedor del duel de quarts entre Gernika i Al Qázeres (divendres, 21.00), i el Perfumerías Avenida. La final serà el diumenge 12 de febrer a la tarda.