L´Espanya de Ribera busca les semifinals del Mundial

La selecció espanyola d'handbol intentarà segellar aquest dimarts (20.45, Teledeporte) davant Croàcia, per quarta ocasió consecutiva, el seu bitllet per a les semifinals d'un Mundial, una cita a la qual no falta des que es va penjar el bronze l'any 2011 a Suècia. L'equip que ara entrena el gironí Jordi Ribera vol recuperar «les sensacions defensives» davant la facilitat golejadora d'una Croàcia que no només compta amb reputats «canoners», com el lateral dret Luka Stepancic, sinó que sota la direcció de Domagoj Duvnjak i Luka Cindric és capaç de connectar una vegada i una altra amb els seus extrems i pivots.

«Hem de donar molta continuïtat al nostre joc d'atac», advertia ahir Ribera. Una tasca en la qual tornaran a tenir un paper fonamental els centrals Raúl Entrerríos i Daniel Sarmiento. En semifinals, Espanya jugaria contra el vencedor del Noruega-Hongria, segons el sorteig de la competició.