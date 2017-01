El marcador central del pavelló tornarà a funcionar per la Copa

Ahir al matí, treballadors municipals varen comprovar el funcionament del marcador de quatre cares que penja del sostre de pavelló des de l'etapa Akasvayu, però que fa molts anys que no es fa servir en els partits. La idea és que el giny electrònic estigui en funcionament per la celebració de la Copa. L'Ajuntament també té previst desplegar l'antiga grada jove per ampliar l'aforament del pavelló per sobre dels cinc milers d'espectadors si la demanda ho requerís