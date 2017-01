Pitu torna al Llagostera després de l´aventura a l´India

Pitu Comadevall torna al Llagostera per disputar-hi la segona part de la lliga de Segona B. El migcampista saltenc, de 33 anys, ha acceptat la proposta del conjunt d´Oriol Alsina per acabar la temporada a prop de casa després de jugar el primer tram de curs a la Lliga índia a les files del Pune City.

Serà doncs la cinquena temporada del migcentre format al planter del Barça i un dels jugadors amb més partits de la història recent del Llagostera (140), només superat per Jordi Masó -encara a l´equip- i Tito Ortiz. L´operació retorn no ha estat complicada perquè Pitu compta amb un molt bon cartell a Segona B i disposava d´altres propostes. En aquest sentit, una de les més atractives que li ha fet arribar el seu agent, Mac Bernaus, era la de l´Albacete, líder del Grup II. L'arribada de Pitu comportarà una baixa. I qui més números té és el porter Ratti, que en les últimes setmanes no ha anat ni convocat i que o bé acabarà al filial a Primera Catalana o bé sortirà del club.

D'altra banda en les pròximes hores es podria concretar el retorn de Javi Chica. L'exlateral de l'Espanyol, arribat aquest mercat d'hivern, havia demanat marxar després de jugar només dos partits per una oferta de l'Estoril de la primera divisió de Portugal. De totes maneres el futbolista no acaba de veure clar tenir minuts allà, en un equip de la zona baixa de la classificació, i podria plantejar-se tornar a Llagostera.