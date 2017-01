Portes obertes a Fontajau demà en l'Uni-Wasserburg

La victòria de dimecres passat a Wasserburg va deixar l'Spar Citylift Girona a tocar dels vuitens de final de l'Eurocup, però l'equip d'Èric Surís hauria de rematar la feina demà a Fontajau (19.15) perquè una derrota per més de quatre punts deixaria fora l'Uni del torneig. Aquesta temporada, Fontajau està vivint les millors entrades de la història del club però, tot i això, conscients que en els partits entre setmana sempre costa més portar gent al pavelló, el club ha decidit que el partit sigui de portes obertes. Tots els aficionats tindran accés lliure avui al pavelló sense necessitat de tenir invitació.

L'equip alemany arriba avui a Girona per intentar capgirar l'eliminatòria confiant en la capacitat de les seves nord-americanes: Shey Peddy, molt ben defensada per l'Uni la setmana passada, i Becca Tobin, que va debutar contra les gironines fent un bon partit. El cap de setmana, el TSV 1880 Wasserburg no va tenir problemes per guanyar el seu partit de Lliga a Alemanya derrotant el Freiburg (62-88). Tobin va ser la millor, amb 16 punts i 9 rebots en només 23 minuts.

Dimecres passat , Tobin i Fikiel, una pivot d'1,95, van generar problemes a l'Uni en la lluita pel rebot. Demà, però, Èric Surís comptarà amb una rotació més en el joc interior, Kristina Alminaite, però, en canvi, no podrà fer jugar Coulibaly que no està inscrita a l'Eurocup on, de moment, Peters i Ibekwe ocupen les dues places d'extracomunitàries.



Sorteig amb Marta Fernández

L'exjugadora de l'Avenida i de la selecció espanyola, Marta Fernández, serà l'encarregada de presentar avui el sorteig del quadre de la Copa de la Reina. L'acte es farà a les cinc de la tarda al Saló de Plens de l'Ajuntament amb la presència, per part de la Federació Espanyola, del nou vicepresident executiu José Montero. L'Uni coneixerà allà d'on sortirà el seu rival en la semifinal de dissabte.