El Reial Madrid prepara el partit de Copa del Rei a Balaídos amb un munt de baixes

El francès Zinedine Zidane, entrenador del Reial Madrid, va començar a preparar ahir la visita de demà al Celta en el partit de tornada dels quarts de final de la Copa del Rei. I ho va fer amb un munt de baixes i uns quants dubtes. El conjunt blanc haurà de buscar la remuntada després de la derrota per 1-2 de l'anada, amb un munt d'absències per diversos problemes físics, després d'engreixar la infermeria aquest passat cap de setmana amb Marcelo Vieira (lesió al bíceps femoral) i el Luka Modric (sobrecàrrega). A més, Cristiano Ronaldo va acabar el partit amb molèsties i ahir es va exercitar al gimnàs, apartat del grup. Tampoc va treballar al mateix ritme dels seus companys el brasiler Danilo, juntament amb un James Rodríguez que tampoc acaba de fer net. Gareth Bale, Pepe i Dani Carvajal continuen amb els seus respectius processos de recuperació i estan descartats. Zidane, que tampoc podrà comptar segur amb Marcelo i Modric, és a l'espera de l'evolució de Cristiano, James i Danilo per saber si aquests poden o no jugar a Balaídos.

De la seva banda, a Vigo, tot i tenir el marcador a favor i veure que el rival vindrà amb un munt de baixes, no es refien ni un pèl dels blancs. «El Reial Madrid sempre és favorit. Nosaltres hi hem de posar molta il·lusió i moltíssimes ganes si volem seguir vius», va dir el porter del Celta, Sergio Álvarez.