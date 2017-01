Rubén Sobrino serà titular en l'Alabès-Alcorcón de Copa

El Deportivo Alabès, que compta amb un avantatge important del partit d'anada a Santo Domingo (0-2), intentarà rematar l'eliminatòria davant la seva aficiir arribar a les semifinals de la Copa davant l'Alcorcón (19.15, BeIN), que no renuncia a donar la sorpresa malgrat a la dificultat de la remuntada. El conjunt vitorià es va imposar 0-2 a l'anada, a Santo Domingo, amb dos gols d'Ibai Gómez. Rubén Sobrino es perfila com a titular, igual com a Alcorcón.