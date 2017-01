Álex Fernández (Elx) destaca el «bon moment» de l'equip gironí

Duel de ratxes oposades el que divendres enfrontarà l'Elx (una victòria en nou jornades) amb el Girona (ha guanyat vuit partits dels últims nou). Tot i això, el migcampista del conjunt il·licità Álex Fernández assegurava ahir que «volem tornar a celebrar un triomf per acostar-nos a dalt. Hem de traduir el bon futbol en bons resultats, perquè de poc serveix jugar bé si no guanyem els partit». Del proper rival, el d'Alcalá de Henares va admetre que «són sòlids al darrere i també molt ofensius, perquè ataquen amb bastants efectius. Hem de ser intensos i no desconnectar-nos ni un minut».