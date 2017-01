El campionat social d'hivern de carretera arriba dissabte a Palafrugell

La segona cursa de la temporada del Campionat Social d' Hivern de Carretera per a totes les categories, des de cadets fins a veterans, es disputarà aquest dissabte organitzada pel CC Palafrugell. S'ha dissenyat un recorregut de 94 km i un altre de 60, amb desig que no es repeteixi el temporal de pluja de la primera prova de Bescanó on es va imposar en solitari el garrotxí Adrià Moreno. La cursa de Palafrugell sortirà de la plaça Antonio Miguel a les 10 del matí i es disputarà per poblacions del Baix Empordà com Palamós, Calonge, Platja d' Aro, Sant Feliu de Guíxols, o La Bisbal amb un recorregut variat i trencacames i algun cim com la popular La Ganga.