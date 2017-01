Els fitxatges de Zanetti i Akrong comporten la sortida d'Aleix Feixas

El Palamós ha tancat el capítol d'incorporacions amb els fitxatges dels defenses Nicolás Zanetti i Jacob Akrong, que van ser presentats ahir a la Cambra de Comerç de Palamós. Arran d'aquestes altes i de la d'Álex Cano (Vistalegre), el Palamós va anunciar la sortida d'Aleix Feixas, que s'afegeix a la de Pimentel (Girona B). Joan Mármol va dir que un jugador «de la categoria de Feixas necessita tenir minuts». El tècnic i director esportiu del degà va explicar de Nico Zanetti que «té un cognom conegut en àmbit mundial perquè el seu tiet va ser un excel·lent futbolista de l'Inter de Milà i internacional per l'Argentina». Això sí, Mármol, per treure-li pressió, va dir que «les comparacions són odioses així que el seu tiet és qui és però ell és en Nico». El futbolista amb passaport italià té 22 anys, és esquerrà i pot actuar de lateral però també incorporar-se a l'atac. Segons Mármol la seva única pretensió és «créixer com a jugador i tastar una experiència internacional». Nico Zanetti es va definir com un jugador que «se sacrifica molt i espero adaptar-me ràpidament al grup». Sobre el seu oncle, el nou jugador del Palamós va dir que «el cognom hi és i no el puc canviar, però, jo sóc en Nico». El defensa considera que «la gent m'ha estimar i acceptar per com sóc i no pel cognom». El seu oncle ja sap que ha fitxat pel Palamós i espera que «en alguna ocasió vingui a veure'm». Per tant, no és descartable veure algun dia per l'estadi Javier Zanetti.

De la seva banda, el central Jacob Akrong va assegurar que arriba a Palamós per ajudar l'equip «a fer el play-off i pujar a Segona B». «Aportaré seriositat, rapidesa, joc aeri i força». El defensa de Ghana va dir que el vestidor l'ha rebut «com una família». Amb passat als planters de l'Almeria, Granada o Cadis, el nou central palamosí va explicar que s'ha estat entrenant i jugant amistosos a Alemanya i no ha perdut la forma física. Els trànsfers que hi ha pel mig fan que la seva estrena diumenge estigui pendent, tot i que Mármol admet que físicament «els falta rodatge» per debutar davant la Muntanyesa.

D'altra banda, Jordi Francesch (FITUR) va presentar l'acord de col·laboració amb el Palamós,que farà que tots els socis del Palamós disposin de la targeta Card Black amb la qual tindran descomptes en les botigues del municipi.