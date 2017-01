Girona i Salamanca, lluny fins a la final

La Laia, una de les jugadores de l'equip infantil de l'UniGEiEG que disputarà la MiniCopa, va ser la mà innocent que va treure la bola de l'Spar Citylift Girona i tothom va respirar alleugerit al Saló de Plens de l'ajuntament gironí. «Sí, sí que ho ha fet bé perquè hagués estat una semifinal molt dura trobar-nos a Salamanca», reconeixia després del sorteig la veterana Noemí Jordana pensant en un possible emparellament Uni-Avenida en semifinals. Una possibilitat real, encara que fossin els dos caps de sèrie, segons la normativa del sorteig, però que ningú desitjava. Així, la mà de la Laia, i la fortuna van voler que l'Uni anés a parar a la primera semifinal, dissabte 11 de febrer a les set de la tarda, contra el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre l'Araski de Vitòria i l'Uni Ferrol (divendres a tres quarts de set). Per la seva banda, el Perfumerías Avenida jugarà la segona semifinal, a un quart de deu de la nit, contra el guanyador de l'eliminatòria entre el Gernika i l'Al-Qázeres (divendres a les nou). La final no serà diumenge al migdia, com havia passat en les darreres edicions, i es jugarà a la tarda en un horari per concretar en funció de la televisió (Teledeporte, Esport 3 i Televisió de Girona oferiran els partits).

La cobertura televisiva, l'augment de quatre a sis equips, la presència d'Endesa com a patrocinador principal i la celebració de la MiniCopa van ser els arguments de l'exjugador de Barça i Joventut José Montero, ara vicepresident executiu de la Federació Espanyola de Bàsquet per assegurar que «serà una Copa històrica. No desitgem sort a l'organització perquè això només es desitja als toreros dolents. Girona és una ciutat de bàsquet i comptem amb una instal·lació de nivell internacional (Fontajau); estem segurs que l'organització serà excel·lent i segurament la millor de la història».



El millor quadre possible

La sort no va girar l'esquena a l'Uni i, sense dubtar-ho, abans del sorteig tothom hauria escollit un quadre com el que va sortir ahir de la mà de les quatre jugadores de l'infantil en un acte presentat, precisament, per una exjugadora de l'Avenida: Marta Fernández. Evitar Salamanca fins a la final; deixar que sigui l'equip de Miguel Ángel Ortega qui tingui en el seu camí una possible semifinal contra el Gernika; i tenir més hores de descans de cara a la possible final; són els tres factors que endolceixen el sorteig des del costat gironí. «No mentiré. Està clar que serà una semifinal molt dura, però ens dóna una mica de tranquil·litat no haver de jugar contra el primer fins a la final», deia l'experimentada Leo Rodríguez, MVP de la darrera jornada de lliga, i que no tenia ganes de jugar contra el seu antic equip, Salamanca, abans de la final.

Evitar Avenida, i també Gernika, únic equip que he derrotat l'Avenida aquesta temporada en lliga i reforçat ara amb la croata Sandric, és un bon negoci però tant Èric Surís, com Leo Rodríguez i Uni Jordana es varen encarregar ahir de despenjar-se l'etiqueta de favorits de cara a la semifinal contra el vencedor de l'Araski-Ferrol: «No podem anar sobrats, perquè no es pot menysprear ningú i no t'has de veure a la final si no guanyes els partits quan toquen i encara que omplis pavellons et foten una bufetada», avisava Jordana, que té molt fresca la derrota en semifinals de l'any a Sant Sebastià, contra Avenida, i sobretot la de fa dos anys a Torrejón contra el Rivas en un final molt cruel amb ella mateixa i Brittany Chambers fallant tirs en els darrers instants per guanyar i passar a la final. Al vestidor de Fontajau són conscients que, si tot va bé avui a Fontajau contra el Wasserburg, la setmana de la Copa l'equip haurà de jugar a Kayseri (Turquia), segurament dimecres, contra el potent Agu Sport de Chelsea Gray, Anne Wauters i companyia en l'anada dels vuitens de final de l'Eurocup. Sigui qui sigui, els dos finalistes arribaran a la final amb molt desgast físic, Girona i Salamanca per l'exigència d'una temporada combinant lliga i competició europea; i, en el cas que sigui un dels altres quatre, perquè es jugarien el títol en el seu tercer partit amb tres dies. La decisió que la final sigui diumenge a la tarda dona més marge de recuperació i, al mateix temps, treu força a la possible queixa del guanyador de la segona semifinal (acabarà al voltant de les onze de la nit del dissabte). «La final serà diumenge a la tarda i, per tant, l'equip que hagi acabat de jugar més tard la semifinal tindrà temps per descansar. Seria diferent si fos al matí», apuntava ahir Surís.



Araski o Uni Ferrol

L'Uni juga dissabte al pavelló de Mendizorrotza a Vitòria contra l'Araski en un partit que podria ser un assaig general de la semifinal de Copa. En cas que el rival fos l'Uni Ferrol aquesta mena de «prèvia» hauria estat el partit de fa tot just deu dies en pista gallega (victòria de l'Uni 63-77).

La base Anna Suárez i la jove pivot Maria Pérez Araujo són les peces més destacades de l'equip que entrena Lino López, segurament el conjunt de la lliga amb millor rendiment en relació amb el potencial de la seva plantilla. Pel que fa a l'Araski, el canvi de pivots Gidden per Gisela Vega no sembla el millor negoci i, encara que continua quart a la lliga, ha encadenat ara dues derrotes consecutives.