L'Elx tindrà la baixa d'Albacar per rebre el Girona i el dubte de Pablo Hervías

Alberto Toril, entrenador de l'Elx, no podrà comptar amb el gruix de la seva plantilla per al partit de divendres amb el Girona al Martínez Valero. Primer, perquè tindrà la baixa del davanter Borja Valle, fitxat aquest mercat d'hivern i que encara arrossega molèsties. Tampoc hi serà el defensa Edu Albacar, recuperant-se d'un esquinç al genoll. Amb Javi Matilla també descartat per lesió, Toril té el dubte de saber si podrà o no comptar amb Luis Pérez i Pablo Hervías. El primer pateix una lesió muscular i el segon, molèsties als isquiotibials. Depèn de quina sigui la seva evolució, podran o no jugar el divendres.