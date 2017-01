L'eufòria es dispara entre l'afició i el club fa 200 nous abonats en 11 dies

Malgrat que resta pràctiment tota una volta per acabar la temporada regular a Segona Divisió A la magnífica dinàmica que està seguint el Girona ha disparat encara més la fal·lera per l'equip. Vuit victòries en les últimes nou jornades i el coixí de 6 punts respecte al Cadis, tercer classificat, ha fet que la Gironamania s'hagi disparat a la demarcació. En aquest sentit, la resposta de l'afició en els partits contra el Còrdova (3.826 espectadors) -amb temperatures mínimes- i contra el Sevilla Atlètic (2.528) -a pluja batent durant noranta minuts- és un símptoma que el club té una massa social molt fidelitzada que dóna suport a l'equip incondicionalment. No només això, sinó que la bona trajectòria del Girona les últimes temporades, en què ha disputat tres dels últims quatre play-offs d'ascens a Primera, ha fet augmentar el nombre d'abonats respecte als primers anys a la categoria. Així, a principis de gener el club va anunciar que s'havia assolit la xifra rècord, a aquestes alçades, de 6.000 abonats.

L'eufòria per l'equip no s'atura aquí, ja que els triomfs contra Còrdova i Sevilla Atlètic han provocat encara més eufòria entre els seguidors blanc-i-vermells i el degoteig per fer-se abonat els darrers dies ha tingut un ritme més que notable. Tant és així que en menys de quinze dies, el club ha generat 205 nous abonats fins arribar a la xifra de 6.205 socis. La campanya de captació d'abonats per a Tots hi guanyem està tinguent una gran acollida i durant les darreres setmanes són molts els seguidors que s'han abonat amb vistes a la il·lusionant segona volta que es presenta. La possibilitat de veure com l'equip torna a lluitar per pujar està engrescant d'allò més una afició que està veient com els seus jugadors es deixen la pell al terreny de joc en cada partit.

La seriosa gestió que estan duent a terme els propietaris de l'entitat (TVSE Futbol) ha ajudat a engrescar també molts seguidors desencantats o descontents amb l'antiga propietat. L'arribada de jugadors de nivell i els fruits de les bones relacions amb el Manchester City són alguns dels factors que estan ajudant al creixement social del club. Institucionalment, el Girona està tranquil i esportivament rutlla més que mai. Ara només falta que la pilota segueixi entrant d'aquí a final de temporada per superar el sostre històric del club i tastar la Primera Divisió.