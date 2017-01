L´Uni acaba la feina contra el Wasserburg (79-71)

L'Spar Citylift Girona jugarà els vuitens de final de l'Eurocup després de passar per sobre del TSV 1880 Wasserburg alemany en un partit de tornada que ha tingut molt poca història i que, després del 7-0 inicial, ha quedat resolt als final del primer quart que ha estat un monòleg de deu minuts (30-11). Les alemanyes han estat una autèntica joguina a les mans d'un conscienciat Uni que tindrà molta més feina al febrer quan s'enfronti a l'Agü Spor de Chelsea Gray, Anne Wauters i companyia en una eliminatòria que, sense cap mena de dubte, serà radicalment diferent de la que s'ha tancat aquesta tarda a Fontajau amb un curt 79-71 que s'explica per la gran, i en bona part comprensible, enorme relaxació gironina en el darrer quart.

Amb un espectacular encert d'11 de 12 en tirs de dos punts, l'Uni ha tret la seva versió més brillant per sentenciar el partit i l'eliminatòria, ha arribat a guanyar de 23 punts abans d'acabar el primer quart, i per passar-se la resta de partit jugant amb molta tranquil·litat, provant situacions tàctiques noves i repartint, més o menys, els minuts entre les deu jugadores. L'Uni ha arribat a tenir una màxima diferència de 29 29 punts, però en el tram final les alemanyes han retallat distàncies per pur orgull, amb moltes patacades en defensa, ariribant a posar-se a només catorze punts (72-58). Surís ha reaccionat amb un triple canvi per fer un toc d'atenció a l'equip il les alarmes no s'han arribat a encendre. Quatre punts seguits han servit per posar seny just després que un triple de Tarasava retallés encara una mica més la diferència fins als onze punts.

La victòria per 28 punts de marge de la setmana passada a Niça convertia el partit d'avui a Kayseri en un tràmit però l'AGÜ Spor ha tornat a derrotar l'equip francès (66-56) ha tornat a derrotar l'equip francès (66-56 ) i serà el proper rival de l'Uni a l'Eurocup. Amb una plantilla d'un nivell més habitual a l'Eurolliga que en la segona competició europea l'equip de Kayseri, ciutat a 600 quilòmetres d'Istambul, té tres jugadores campiones la darrera WNBA (l'exUni Chelsea Gray, la històrica pivot belga Anne Wauters i la sèrbia Jelena Dubjlevic) a més d'altres peces d'alt nivell com la nacionalitzada Lara Sanders o la nord-americana Tanisha Wright.