L'Uni ha de rematar avui l'accés als vuitens de final de l'Eurocup a Fontajau

El 62-66 del dimecres passat a Wasserburt am Inn deixa l'Spar Citylift Girona molt a prop dels vuitens de final de l'Eurocup, però la bona feina feta a Alemanya s'ha d'acabar de rematar aquest vespre a Fontajau (19.30, portes obertes per a tots els aficionats ) en un partit de tornada on un excés de confiança seria un pecat imperdonable. «El nostre plantejament és tornar a guanyar el partit. Ni sabem ni volem especular amb un resultat, no som un equip amb aquesta mentalitat i no ho canviarem ara per un avantatge d quatre punts», argumentava ahir l'entrenador de les gironines, Èric Surís ,sense cansar-se de fer pedagogia al voltant de l'alt nivell del TSV 1800 Wasserburg tot i competir en una lliga menys competitiva com és l'alemanya. «És un molt bon equip que té de tot: dues americanes, una base i una pivot amb talent, gent gran en el joc interior i bones tiradores per fora».

L'experiència del partit d'anada on va ser clau la bona defensa sobre l'estrella del Wasserburg, la talentosa base nord-americana Shey Peddy, però, per altra banda, l'equip gironí va patir molt per tancar el rebot defensiu davant la capacitat atlètica de Fontaine o per la contundència dels quilos i centímetres de Fikiel i Tobin ha servit per preparar el partit d'aquest vespre. «Hi hem estat treballant, en alguns moments del partit d'allà, sobretot en el tercer, quan vam jugar amb Fikiel i Tobin, dues jugadores de gairebé dos metres, ens van esclafar en el rebot... Tindrem Alminaite que és una ajuda més en el joc interior, però no es tracta de pensar en un duel Alminaite-Tobin, que és jugadora alta i amb talent, sinó de fer una feina més col·lectiva amb la Kristina (Alminaite) tenim un argument més al costat de Sofia (Silva) o Artemis (Spanou)», valorava ahir el tècnic de l'Uni Èric Surís que, al mateix temps, té clar que «encara que puguem tornar a defensar molt bé Peddy, som conscients que és una jugadora que ens pot fer punts encara que hagi de tirar forçada».

En el partit de la setmana passada, i després d'una notable primera meitat gironina, el Wasserburg va aconseguir tornar a entrar en el partit endurint el joc, especialment amb Peddy posant moltes mans en la pressió, i carregant fort en el rebot ofensiu amb les pivots. «És veritat que allà els hi van permetre ser molt agressives i que aquí podria ser diferent, però no nosaltres no esperem que els àrbitres ens donin res. Si ho féssim, ens estaríem equivocant», recela Surís sobre la possible influència dels arbitratges FIBA, normalment beneficiosos pels equips que juguen com a locals.

A l'altre costat el tècnic visitant, Georg Eichler, deixava ben clar ahir que confia en les opcions de classificació del TSV 1880 Wassergurg. «Estic orgullós de la mentalitat del meu equip, són només quatre punts en contra i no és imposible remuntar», va dir Eichler que, però, va lamentar que «en el primer quart del partit d'anada els hi vam tenir massa respecte i ho vam pagar amb nou pilotes perdudes, va ser una llàstima».