Montella (Milan) diu que l'extrem selvatà Gerard Deulofeu té «un talent infinit»

El tècnic del Milan, Vincenzo Montella, va explicar arhi que el gironí Gerard Deulofeu, últim fitxatge del club italià, té «un talent infinit» i va destacar que el seu objectiu és «portar-lo al màxim del seu potencial». Montella va revelar a més que portava temps seguint a Deulofeu i que l'extrem de Riudarenes viatjarà amb la plantilla a Torí per al partit de quarts de final de Copa Itàlia que el Milan juguen avui contra el Juventus.

«El conec i té un talent infinit, que no sempre ha expressat. El meu objectiu és portar-lo al màxim del seu potencial», va assegurar Montella en la conferència de premsa prèvia al partit de Juventus Stadium.

L'entrenador dels rossoneri va afirmar que l'impacte de Deulofeu al vestidor «ha estat excel·lent» i que el futbolista cedit per l'Everton està determinat per «recuperar el temps perdut» en els últims mesos, en què només va jugar 11 partits. No obstant això, l'italià va subratllar que el Milan té la intenció de donar protagonisme a l'extrem català. «És molt bo i l'hem incorporat perquè jugui», va subratllar Montella negant que el seu fitxatge suposi la sortida de l'equip de Suso Fernández.