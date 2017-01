Nadal, Bautista, Carreño i López jugaran contra Croàcia en l'inici de la Copa Davis

Rafael Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño i Marc López formaran l'equip espanyol de Copa Davis que s'enfrontarà a Croàcia, entre el 3 i el 5 de febrer. Aquests quatre tennistes han estat els elegits per la capitana, Conchita Martínez, per jugar a Osijek, contra el vigent subcampió de la competició, en la primera ronda del Grup Mundial. Martínez, que va donar la convocatòria ahir al migdia, a la seu de la Reial Federació Espanyola de Tennis, va destacar la «bona predisposició» de tots els jugadors per enfrontar-se a Croàcia. «Encara que això ha fet l'elecció més difícil, perquè només pots convocar-ne quatre», va afegir la responsable tècnica.