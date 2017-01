Pitu diu que la seva prioritat era tornar al Llagostera

El Llagostera ha fet aquest matí la presentació oficial dels seus dos darrers reforços d'hivern, Raúl Fuster i Pitu Comadevall. El saltenc ha explicat que "torno a casa" i ha destacat que se sent "com si no hagués marxat mai". Segons el migcampista, que firma fins el 30 de juny de 2018, "avui mateix he tornat a reviure moments passats només d'arribar a Llagostera. Estic content. A partir d'ara soc un més de la plantilla amb ganes de treballar per dur el Llagostera el més amunt possible".

Pitu també ha especificat que "la meva prioritat sempre ha sigut tornar. Tenia altres ofertes, però la voluntat de les dues parts era aquesta i quan passa això els acords són molt fàcils".

Per altra banda, el secretarti tècnic Gerard Escodaha confirmat que el lateral Javi Chica complirà el seu contracte després de descartar fitxar per l'Estoril de la Primera divisió portuguesa. Una clàusula li hauria permès sortir del club, on havia arribat fa un parell de setmanes, però després d'anar a Portugal per negociar, on arribava avalat pel tècnic, no va quedar convençut (l'entrenador està molt discutit pels mals resultats) i va optar per tornar al conjunt blaugrana.