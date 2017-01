Vela L'Euro Laser Màsters Cup batrà rècords

En el primer mes d'inscripcions, el ritme de registres és de rècord. A data d'avui hi ha un total de 45 inscrits, per la qual cosa es preveu una multitudinària presència de regatistes que poden situar l'Euro Laser Màsters Cup de Calella com la més concorreguda de les que se celebren a nivell europeu. Molts guanyadors en passades edicions repetiran presència, com l'holandès Cesar Sierhuis, Miquel Noguer, Carlos Echavarri o Javier Muñoz. La clàssica prova es es disputarà del 6 al 9 abril.