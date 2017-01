El Barça intentarà fer bona la victòria a Sant Sebastià per passar a semifinals

El Barça i la Reial Societat es juguen avui al Camp Nou (21.15, Bein) una de les quatre places per a les semifinals de la Copa del Rei, ronda a la qual l'equip català pretén accedir per setena vegada consecutiva i per a això compta amb l'avantatge del 0-1 obtingut a Anoeta la setmana passada. L'equip blaugrana va trencar en aquell partit un llarg període sense guanyar a Sant Sebastià i un solitari gol de penal de Neymar va encarrilar l'eliminatòria per a l'equip de Luis Enrique.

A més del favorable resultat de l'anada, les estadístiques estan de part del Barcelona. Mentre que la Reial ha aconseguit certa consistència al seu camp en les últimes visites del Barcelona, el Camp Nou s'ha convertit en un estadi impossible per al quadre donostiarra. L'equip d'Eusebio Sacristán necessita una victòria, ja que la derrota o l'empat no li serveixen. En aquest sentit, l'última vegada que la Reial va treure una victòria del l'estadi barcelonista va ser en la temporada 1990-91, quan va vèncer a la Lliga per 1-3.

El Barcelona arriba a aquest partit animat per la mínima victòria de l'anada (0-1), però afligit per dues baixes sensibles, com són les del capità Andrés Iniesta i la de Sergio Busquets. El primer va haver de retirar-se en el partit a Sant Sebastià per un problema al soli, mentre que el segon es va lesionar al turmell, després de rebre una dura entrada en el partit de l'Eibar de diumenge passat. Amb aquestes absències, l'equip de Luis Enrique haurà de refundar-se al centre del camp, i el primer experiment ja el va portar a terme aquest cap de setmana a Eibar, on Rakitic, Denis Suárez i Arda Turan van quallar una actuació acceptable. A causa de les rotacions que proposa el tècnic en aquesta línia, no es descarta la reaparició del portuguès André Gomes a l'eix de la medul·lar, o fins i tot de Javier Mascherano, qui a vegades ha jugat a la demarcació de Busquets. Amb tot això, el més probable és que l'argentí jugui de central al costat de Gerard Piqué, que va descansar a Eibar i avui serà titular.

La Reial Societat viatja amb poques opcions d'èxit i obligada a remuntar en un dels estadis de Primera Divisió en el qual pitjors resultats aconsegueix històricament. Els donostiarres, de fet, no guanyen des del 1991, cosa a la qual pràcticament estan obligats ara, llevat que un gol i els penals els portessin a una cita amb les semifinals amb les quals pocs somien ja a Sant Sebastià.

La bona marxa de l'equip basc en la competició lliguera, amb Europa com a clar objectiu, aconsella també no cremar totes les naus avui perquè el cap de setmana espera a la Lliga el Reial Madrid (diumenge, a les 20.45).

Eusebio Sacristán, això no obstant, vol que el seu equip ho doni tot en aquest partit i buscarà els seus jugadors més en forma sense reservar res per a diumenge. Jugarà Yuri Berchiche, que ha vist les cinc targetes grogues i es perd el partit del Bernabéu, torna Asier Illarramendi després de la seva sanció en lliga per acumulació de targetes, i en atac el dubte està entre Juanmi i Carlos Vela, amb més opcions per al mexicà.