«El Llagostera era la prioritat»

Pitu Comadevall, un dels grans ídols de l'afició del Llagostera, va fer ahir el seu primer entrenament i va ser presentat en la nova etapa que ha obert al club després del seu pas pel Pune City de l'Índia. Pitu, que firma fins al juny de 2018, va assegurar que tenia d'altres ofertes sobre la taula (una de temptadora de l'Albacete), però que la seva «prioritat» era jugar amb els blaugrana. El saltenc va explicar que «avui mateix he tornat a reviure moments passats només d'arribar a Llagostera. Estic content. A partir d'ara soc un més de la plantilla, amb ganes de treballar per dur l'equip el més amunt possible».

Pitu, que va ser presentat al costat d'un altre dels reforços d'hivern del conjunt d'Alsina, Raúl Fuster, considera que a la plantilla hi ha «molta qualitat i competència». Segons ell arriba amb la sensació de no haver marxat «perquè al cap i a la fi he estat poc temps a fora». Pitu va destacar que «la voluntat de les dues parts» havia facilitat l'acord. El debut del saltenc en aquesta nova etapa queda condicionat a l'arribada del trànsfer internacional aquests pròxims dies. Amb els fitxatges de Pitu i Raúl Fuster, i el retorn de Javi Chica, que finalment no se'n va a l'Estoril, a la Primera Divisió portuguesa, els blaugrana hauran de donar dues baixes. Tot apunta que una d'aquestes serà Ratti.

El migcampista va considerar que el futbol de l'Índia no té comparació amb el que es juga a les lligues espanyoles. En aquest sentit va apuntar que «he vist més nivell en la sessió d'avui aquí a Llagostera que en tots els partits que vaig fer allà». Físicament va dir que «em trobo molt bé» després d'haver estat treballant pel seu compte des de la seva tornada de l'Índia, abans del Nadal.

Raúl Fuster, per la seva banda, va explicar que «vinc a fer pujar el nivell de competència de l'equip i a ajudar en tot el que toqui. Tinc ganes de començar a competir». El lateral es va mostrar convençut que «hi ha plantilla per fer grans coses». Aquest jugador, de 31 anys, ha arribat lliure després d'haver-se desvinculat del Ponferradina. El club espera tenir la seva fitxa apta per tal d'estar a disposició d'Oriol Alsina aquest dissabte contra l'Hèrcules a Palamós.

Per altra banda, el secretarti tècnic Gerard Escoda ha confirmat que el lateral Javi Chica complirà el seu contracte després de descartar fitxar per l'Estoril, de la primera divisió portuguesa. Una clàusula li hauria permès sortir del club, on havia arribat fa un parell de setmanes, per anar a una categoria superior, però després de viatjar a Portugal per negociar, on arribava avalat pel tècnic, no va quedar convençut (l'entrenador és molt discutit pels mals resultats) i va optar per tornar al conjunt blaugrana.

El Llagostera s'ha exercitat avui al camp Municipal després de descartar fer-ho a Palafrugell per la pluja. Oriol Alsina ja prepara la visita de l'Hèrcules.